Верстка под вордпресс с флеш элементами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок164 просмотра

В общем дизайна пока нет, но скоро будет.

Сайт фотографа

Ему нравится вот этот http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php

В общем на главной внизу будет менюшка:

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Фото

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На главной будет презентация фоток на весь экран

Мои услуги

В разделе фото будут альбомы по темам

Видео - видеоролики

ТО, что будет нестандартное:

При входе на главную будет играть музычка

Возможно надо будет доработать плагин next gen gallerry, чтобы фото презенташка эффектнее смотрелась

PHPWordPress
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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