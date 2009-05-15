Верстка под вордпресс с флеш элементами

В общем дизайна пока нет, но скоро будет.

Сайт фотографа

Ему нравится вот этот http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php

В общем на главной внизу будет менюшка:

Обо мне

Мои услуги

Фото

Видео

Обратная связь

На главной будет презентация фоток на весь экран

Мои услуги

В разделе фото будут альбомы по темам

Видео - видеоролики

ТО, что будет нестандартное:

При входе на главную будет играть музычка

Возможно надо будет доработать плагин next gen gallerry, чтобы фото презенташка эффектнее смотрелась