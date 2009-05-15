Имеется Joomla 1.5.10 - http://motoshkola.com SMF 1.1.9 - http://motoshkola.com/forums/ Установлены в разных базах Нужно: 1. Визуально интегрировать в шаблон джумлы. (пока еще думаю) 2. Интегрировать пользователей. ...
Верстка под вордпресс с флеш элементами
В общем дизайна пока нет, но скоро будет.
Сайт фотографа
Ему нравится вот этот http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php
В общем на главной внизу будет менюшка:
Обо мне
Мои услуги
Фото
Видео
Обратная связь
На главной будет презентация фоток на весь экран
Мои услуги
В разделе фото будут альбомы по темам
Видео - видеоролики
ТО, что будет нестандартное:
При входе на главную будет играть музычка
Возможно надо будет доработать плагин next gen gallerry, чтобы фото презенташка эффектнее смотрелась
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт16 лет назад
Сверстать простой дизайн. 1 страница. Оплата wmz. Выберу самое выгодное предложение.Завершен16 лет назад
Требуется сверстать сайт div'ами, по макету. Обязательна кросс-броузерность, чувство равновесия вес/красота. Интересует цена, и сроки. Розовые поля - обозначение картинок.HTML-верстка10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сверстать много страниц, копипаст.Завершен16 лет назад
- $350
Необходимо заверстать по имеющимся psd исходникам html стриницы с учетом кросс-браузерности и резиновости отдельных частей.Завершен16 лет назад
- $40
Просьба новичкам (тренероваться на кошках). Не в обиду, просто реально надо сделать качественно и быстро. :) Нужно: Верстка PSD макета под Datalife engine 8.0. Верстка на дивах, аккуратная, с комментариями, желательно ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $4
Поправить верстку в шаблоне Joomla1.5Завершен16 лет назад
Существует макет, который довольно неплохо отображается во всех браузерах кроме IE (пробовал на IE7). Задача поправить макет (видимо что-то в CSS). Большой компенсации не обещаю - работа не сложная, но мой отзыв будет ...Завершен16 лет назад
- $70
+ установить нужные компоненты и немного наполнить готовый сайт.Завершен16 лет назад
- $10
Собственно сабж надо внести изменения в стиль форума и добавить одну функцию, подробности по асе 105336381HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад