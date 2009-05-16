Верстка страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки428 просмотров

Нужно сверстать много страниц, копипаст.

16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$50
2 дня
Илья отлично справился с работой! Сверстал все очень качественно и быстро, валидно, кроссбраузерно. Еще мне очень понравилось, что он сам предлагал поправки к ТЗ, которые были очень точными и отличными. Все сделал, что я просил. Спасибо за работу!
Андрей отличный заказчик! Оплата произведена в полном объёме и в срок. Приятный в общении человек. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад