Верстка страниц

Илья отлично справился с работой! Сверстал все очень качественно и быстро, валидно, кроссбраузерно. Еще мне очень понравилось, что он сам предлагал поправки к ТЗ, которые были очень точными и отличными. Все сделал, что я просил. Спасибо за работу!