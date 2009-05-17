Имеется Joomla 1.5.10 - http://motoshkola.com SMF 1.1.9 - http://motoshkola.com/forums/ Установлены в разных базах Нужно: 1. Визуально интегрировать в шаблон джумлы. (пока еще думаю) 2. Интегрировать пользователей. ...
Персональный проект для Pushnovskiy Alexandr
Поправить верстку в шаблоне Joomla1.5
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