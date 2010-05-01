Интегрировать SMF 1.1.9 с Joomla 1.5.10

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок453 просмотра

Имеется Joomla 1.5.10 - http://motoshkola.com

SMF 1.1.9 - http://motoshkola.com/forums/

Установлены в разных базах

Нужно:

1. Визуально интегрировать в шаблон джумлы. (пока еще думаю)

2. Интегрировать пользователей.

Предпочтение меньшей цене.

Не пишите пожалуйста в личку, просто напишите тут свою цену и сроки, я свяжусь с вами.

Joomla
16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров