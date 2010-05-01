+ установить нужные компоненты и немного наполнить готовый сайт.
Интегрировать SMF 1.1.9 с Joomla 1.5.10
Имеется Joomla 1.5.10 - http://motoshkola.com
SMF 1.1.9 - http://motoshkola.com/forums/
Установлены в разных базах
Нужно:
1. Визуально интегрировать в шаблон джумлы. (пока еще думаю)
2. Интегрировать пользователей.
Предпочтение меньшей цене.
Не пишите пожалуйста в личку, просто напишите тут свою цену и сроки, я свяжусь с вами.
Заявки фрилансеров
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