Верстка в шаблонизатор, много дизайнов.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок267 просмотров

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!

Обязательное требование - предоставить цену за верстку как 1 дизайна, так и более 20 (за штуку). Предложения без стоимости работ рассматриваться не будут - просто нет времени общаться по icq/почте со всеми.

Требуется сверстать несколько десятков дизайнов и вставить их в шаблонизатор .

Разъяснения и описания по интеграции будут предоставлены.

Пример типичного дизайна для верстки - http://ru1.dbware.biz/images/site18.jpg (но есть и более простые).

Требования к верстке:

0. DOCTYPE=strict

1. Верстка ТОЛЬКО на дивах. Позиционирование должно быть относительным (если вначале страницы что-то добавили, то содержимое должно сдвигаться вниз, а не накладываться поверх нового блока)

2.Валидный CSS

3.Код должен читаться легко. Структура кода д.б. понятна и структурирована.

4.Дизайн должен одинаково выглядеть в IE 6+, Firefox 2+, Opera 9.5+

5.Верстка должна быть валидной и сделана согласно требованиям xhtml

6.Код страницы д.б максимально-разумно минимизирован.

7.Желательно (если это возможно в конкретном случае при отсутствии абсолютного позиционирования) текстовые блоки с помощью div-ов располагать вначале кода страницы. Текстовые блоки должны тянуться по вертикали.

8.Динамически блоки нужно верстать в количестве 1 элемента, четко указывая какая разметка должна дублироваться.

CSS
16 лет назад
dminc
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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