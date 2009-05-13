Нужно заного сверстать сайт Sunturkey.ru, чтоб был валиден и кросбраузерный тип верстки на ваше усмотрение(дивная или табличная), цена 20$
Верстка в шаблонизатор, много дизайнов.
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Обязательное требование - предоставить цену за верстку как 1 дизайна, так и более 20 (за штуку). Предложения без стоимости работ рассматриваться не будут - просто нет времени общаться по icq/почте со всеми.
Требуется сверстать несколько десятков дизайнов и вставить их в шаблонизатор .
Разъяснения и описания по интеграции будут предоставлены.
Пример типичного дизайна для верстки - http://ru1.dbware.biz/images/site18.jpg (но есть и более простые).
Требования к верстке:
0. DOCTYPE=strict
1. Верстка ТОЛЬКО на дивах. Позиционирование должно быть относительным (если вначале страницы что-то добавили, то содержимое должно сдвигаться вниз, а не накладываться поверх нового блока)
2.Валидный CSS
3.Код должен читаться легко. Структура кода д.б. понятна и структурирована.
4.Дизайн должен одинаково выглядеть в IE 6+, Firefox 2+, Opera 9.5+
5.Верстка должна быть валидной и сделана согласно требованиям xhtml
6.Код страницы д.б максимально-разумно минимизирован.
7.Желательно (если это возможно в конкретном случае при отсутствии абсолютного позиционирования) текстовые блоки с помощью div-ов располагать вначале кода страницы. Текстовые блоки должны тянуться по вертикали.
8.Динамически блоки нужно верстать в количестве 1 элемента, четко указывая какая разметка должна дублироваться.
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