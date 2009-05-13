Верстка в шаблонизатор, много дизайнов.

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!

Обязательное требование - предоставить цену за верстку как 1 дизайна, так и более 20 (за штуку). Предложения без стоимости работ рассматриваться не будут - просто нет времени общаться по icq/почте со всеми.

Требуется сверстать несколько десятков дизайнов и вставить их в шаблонизатор .

Разъяснения и описания по интеграции будут предоставлены.

Пример типичного дизайна для верстки - http://ru1.dbware.biz/images/site18.jpg (но есть и более простые).

Требования к верстке:

0. DOCTYPE=strict

1. Верстка ТОЛЬКО на дивах. Позиционирование должно быть относительным (если вначале страницы что-то добавили, то содержимое должно сдвигаться вниз, а не накладываться поверх нового блока)

2.Валидный CSS

3.Код должен читаться легко. Структура кода д.б. понятна и структурирована.

4.Дизайн должен одинаково выглядеть в IE 6+, Firefox 2+, Opera 9.5+

5.Верстка должна быть валидной и сделана согласно требованиям xhtml

6.Код страницы д.б максимально-разумно минимизирован.

7.Желательно (если это возможно в конкретном случае при отсутствии абсолютного позиционирования) текстовые блоки с помощью div-ов располагать вначале кода страницы. Текстовые блоки должны тянуться по вертикали.

8.Динамически блоки нужно верстать в количестве 1 элемента, четко указывая какая разметка должна дублироваться.