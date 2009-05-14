Поправить phpBB

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Завершен4 заявки160 просмотров

Есть форум http://motoshkola.com/community/

Нужно поправить некоторые штуки, чтоб как то выглядело нормально, потому что сейчас захожу и аж сам теряюсь в нем.

Из задач:

- Убрать совсем Предыдущее посещение: Сегодня, 00:10 Текущее время: 14 май 2009, 11:28

- Перенести Сообщения без ответов | Активные темы Новые сообщения | Ваши сообщения

под блок Список форумов.

- убрать отступ этот сверху.

Можете еще предложить как улучшить. Предпочтение тем, кто сможет выполнить это качественно и креативно, рассказав мне о своих идеях, можно в аське. Нужен мастер, работавший с phpBB.

16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

klenovnn
Николай 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Очень эффективно сработано! Николай очень точно и тактично вносил поправки в шаблон phpBB и все показывал мне, все исправлял настолько быстро, что я не успевал говорить где что менять. Профессиональность и знания очень хорошо видны по тому, как он работает. Кроме профессиональности немаловажно подчеркнуть креатив Николая, показывал на многие недочеты и исправлял их по моему желанию. У меня остались очень положительные эмоции после завершения проекта. Рекомендую поработать.
Приятный человек, с учетом того, что были расширены задачи по исправлению были внесены дополнительные материальные средства за потраченное время, приятно что человек ценит работу.

Заявки фрилансеров

klenovnn
Николай 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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