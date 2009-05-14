Поправить phpBB

Есть форум http://motoshkola.com/community/

Нужно поправить некоторые штуки, чтоб как то выглядело нормально, потому что сейчас захожу и аж сам теряюсь в нем.

Из задач:

- Убрать совсем Предыдущее посещение: Сегодня, 00:10 Текущее время: 14 май 2009, 11:28

- Перенести Сообщения без ответов | Активные темы Новые сообщения | Ваши сообщения

под блок Список форумов.

- убрать отступ этот сверху.

Можете еще предложить как улучшить. Предпочтение тем, кто сможет выполнить это качественно и креативно, рассказав мне о своих идеях, можно в аське. Нужен мастер, работавший с phpBB.