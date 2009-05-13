Убрать отступ слева / Joomla

Сайт http://motoshkola.com/

Вверху стоит модуль который меняет картинки с эффектами.

Так вот я хочу, чтоб вокруг этого модуля синего фона не было, то есть чтоб полностью был он вписан.

Когда делаю размеры модуля больше, то он вылазит вниз и вправо.

Нужно что бы я увеличил размеры модуля и он вписался в сайт.

Работы на 5 минут знающим.