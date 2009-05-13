Убрать отступ слева / Joomla

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Завершен7 заявок294 просмотра

Сайт http://motoshkola.com/

Вверху стоит модуль который меняет картинки с эффектами.

Так вот я хочу, чтоб вокруг этого модуля синего фона не было, то есть чтоб полностью был он вписан.

Когда делаю размеры модуля больше, то он вылазит вниз и вправо.

Нужно что бы я увеличил размеры модуля и он вписался в сайт.

Работы на 5 минут знающим.

Joomla
16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SpaYk
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Толковый исполнитель, порылся 5-10 минут в коде, сказал что куда и зачем менять, результат не заставил себя ждать. Очень эффектно сработано! Спасибо.
Отличный работодатель, задачу ставит грамотно, чётко знает что хочет получить в итоге. Всем рекомендую для сотрудничества =)

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SpaYk
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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