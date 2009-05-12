Требуется 1. Создать вставить в шаблон три модуля (информер, блок ссылок, календарь). 2. Исправить несколько багов в вёрстки (неправильное отображение одного модуля в firefox; подогнать размеры кнопки; изменить цвет и размер шрифта; вывод ...
Поправить верстку для IE6
Есть сайт [( k a r g a l i n s k i y)] тока k z
Верстка корректно смотрится во всех браузерах кроме IE 6.
Нужно подправить под ie 6 чтобы тоже было все корректно.
Сроки 1 день.
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