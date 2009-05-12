Поправить верстку для IE6

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Закрыт16 заявок294 просмотра

Есть сайт [( k a r g a l i n s k i y)] тока k z

Верстка корректно смотрится во всех браузерах кроме IE 6.

Нужно подправить под ie 6 чтобы тоже было все корректно.

Сроки 1 день.

16 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$7
1 день

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nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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