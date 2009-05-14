Сверстать страницу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки429 просмотров

Есть макет, нужна страница. Если все пойдет хорошо (в качестве и в сроках) - бум работать долго.

Писать только сюда. В icq не стучать, в приват не писать.

16 лет назад
hqpr
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена быстро и очень качественно! Было всего пару замечаний которые были очень оперативно исправлены. Поэтому никаких нареканий - сплошные положительные эмоции от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад