Есть готовые страницы, их нужно немного переделать так как программировать оказалось неудобно!!!! срочно нужно сделать коррекцию!!!!
Работа для Jquery специалиста
Нужно подправить или перекрутить к верстке thickbox и jScrollPane. Есть небольшие глюки. Для профи работы на 30 мин
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