Работа для Jquery специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок338 просмотров

Нужно подправить или перекрутить к верстке thickbox и jScrollPane. Есть небольшие глюки. Для профи работы на 30 мин

jQuery
16 лет назад
Lysyi
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Сказано - сделано, хороший специались, очень сильно помог. Огогог как помог ) Спасибо
Все отлично. Рад сотрудничеству. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад