Исправить глюк в ие http://profstroy-fk.ru/index.php?mact=Album,,default,1&albumid=3&returnid=74&page=74 побеждает наименьший бюджет. ставки без стоимости будут отклонены
Исправить магазин
Собственно есть сайт:
Как видите, в Мозилле грузится нормально, но в ИЕ необоснованные тормоза.
Собственно, привести в порядок, чтобы и там и там выглядело одинаково и грузилось нормально.
Итак, ТЗ (с небольшими комментариями):
1. Если возможно как Вы мне и писали убрать ярко зеленый цвет на гл стр.
Это просто: перекинете мне файлы, где этот кислотно-зелёный - я заменю цвет - зальёте обратно в папку.
2. Я бы добавил на гл. стр. в низу где зелень что-то еще то ли тропинку из тр. плитки или еще что то, я бы положился на Вас.
Это добавится между контентом и копирайтом - немного доверстать придётся
3. Открытие картинки в магазине
Когда щёлкаешь на товаре - появляется всплывающее окно. Там есть все данные кроме картинки. Вот её и добавить.
4. Убрать гл. стр. при нажатии кнопки купить в Explorer
Нужно исправить переход. Чтобы главная не подгружалась вместо добавления товара.
Сроки: 3-4 дня.
Вознаграждение: жду адекватных предложений - кризис же в стране
В личку и аську пожалуйста не пишите, предложения оставляйте здесь. С выбранным исполнителем я сам свяжусь
Выбранный исполнитель
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