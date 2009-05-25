Исправить магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка230 просмотров

Собственно есть сайт:

http://www.amurpark.ru/

Как видите, в Мозилле грузится нормально, но в ИЕ необоснованные тормоза.

Собственно, привести в порядок, чтобы и там и там выглядело одинаково и грузилось нормально.

Итак, ТЗ (с небольшими комментариями):

1. Если возможно как Вы мне и писали убрать ярко зеленый цвет на гл стр.

Это просто: перекинете мне файлы, где этот кислотно-зелёный - я заменю цвет - зальёте обратно в папку.

2. Я бы добавил на гл. стр. в низу где зелень что-то еще то ли тропинку из тр. плитки или еще что то, я бы положился на Вас.

Это добавится между контентом и копирайтом - немного доверстать придётся

3. Открытие картинки в магазине

Когда щёлкаешь на товаре - появляется всплывающее окно. Там есть все данные кроме картинки. Вот её и добавить.

4. Убрать гл. стр. при нажатии кнопки купить в Explorer

Нужно исправить переход. Чтобы главная не подгружалась вместо добавления товара.

Сроки: 3-4 дня.

Вознаграждение: жду адекватных предложений - кризис же в стране

В личку и аську пожалуйста не пишите, предложения оставляйте здесь. С выбранным исполнителем я сам свяжусь

16 лет назад
Rebellion
Design 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

beduin
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Понравилось работать с данным фрилансером. Никаких задержек в работе, никаких отговорок "возможно-невозможно". Всё понимал с первого раза. Однозначно будем работать и дальше
Понравилась работа с данным заказчиком.Всем рекоммендую. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

beduin
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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