Приватно для frig

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка120 просмотров

Необходимо сверстать макет. Макет не сложный 3-х колоночный. Верстать как удобно, дивами или таблицей не важно. Сроки 3 дня.

16 лет назад
yugit
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
3 дня
Как оказалось Роман не только хороший программист, но еще и хороший верстальщик. Верстка сделана так как надо и в срок. По прежнему буду продолжать работу с ним.
Не в первый раз работаю с этим заказчиком и надеюсь, что не в последний. Четко поставленная задача, отсутствие всякого рода закидонов - только реальные требования реально необходимых вещей, своевременная оплата, никаких задержек и постоянная связь. В общем только положительные впечатления от сотрудничества, никаких проблем и надежды на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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