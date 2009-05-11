Приватно для frig

Не в первый раз работаю с этим заказчиком и надеюсь, что не в последний. Четко поставленная задача, отсутствие всякого рода закидонов - только реальные требования реально необходимых вещей, своевременная оплата, никаких задержек и постоянная связь. В общем только положительные впечатления от сотрудничества, никаких проблем и надежды на дальнейшее сотрудничество.