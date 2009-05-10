3 html-страницы + редизайн 5 баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок249 просмотров

Полное задание и тех описание в прилагаемом файле

HTML
16 лет назад
Prospector
Андрей 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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