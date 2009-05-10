Нужно сверстать дизайн для интернет-магазина на движке ShopCMS (smarty). Требования: - минимум кода; - максимум кроссобраузерности; - самостоятельная интеграция верстки в движок; - максимальное соответствие нарисованному макету. ...
3 html-страницы + редизайн 5 баннеров
Полное задание и тех описание в прилагаемом файле
Заявки фрилансеров
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