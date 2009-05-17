Сделать верстку

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Завершен50 заявок575 просмотров

Сверстать одну страницу БЕЗ КОНТЕНТА

Только шапку и футер

Верстка блочная кросбраузерная

Тянется примерно до 1200 пикс

Указывайте СТОИМОСТЬ и СРОКИ!

16 лет назад
perfectio-pro
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

ZayatsSV
Svetlana Zayats 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Будем работать и в дальнейшем.
Хороший заказчик. Четкое задание, оплата без задержек. Рекомендую!
Shugich
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена крайне не качественно. На мои комментарии относительно допущенных ошибок не отреагировал.

Заявки фрилансеров

ZayatsSV
Svetlana Zayats 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
Shugich
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад

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