Сверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок309 просмотров

Необходимо сверстать сайт.

16 лет назад
Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

viz_dragon
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Быстро выполнил задание. Отличный работник и приятный человек.
Замечтельный заказчик! Приятный человек, хороший специалист! От работы остаються только приятные эмоции :) Советую!

Заявки фрилансеров

viz_dragon
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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