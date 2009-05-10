Качественная верстка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок243 просмотра

Нужно сверстать дизайн для интернет-магазина на движке ShopCMS (smarty).

Требования:

- минимум кода;

- максимум кроссобраузерности;

- самостоятельная интеграция верстки в движок;

- максимальное соответствие нарисованному макету.

Т.е. нужен высший класс.

Верстать нужно несколько страниц: главная, категория, товар и т.д. Сейчас делается полный редизайн магазина, потому изменения будут на всех страницах.

От вас портфолио и приблизительные расценки.

В личку/icq писать не нужно, все предложения оставляйте здесь.

16 лет назад
Sattt
--- Satori 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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