Качественная верстка интернет-магазина

Нужно сверстать дизайн для интернет-магазина на движке ShopCMS (smarty).

Требования:

- минимум кода;

- максимум кроссобраузерности;

- самостоятельная интеграция верстки в движок;

- максимальное соответствие нарисованному макету.

Т.е. нужен высший класс.

Верстать нужно несколько страниц: главная, категория, товар и т.д. Сейчас делается полный редизайн магазина, потому изменения будут на всех страницах.

От вас портфолио и приблизительные расценки.

В личку/icq писать не нужно, все предложения оставляйте здесь.