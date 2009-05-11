Создать тему оформления для Drupal из psd

Вобщем есть сайт, на этом сайте есть блок, выводящий похожие новости. Вот сам сайт: http://zonemovie.ru/new/460-zvezdnyjj-putstar-trek.html В блоке последние новости есть таблица с 5 колонками. Нужно чтобы они занимали ...