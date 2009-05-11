В ИЕ 6 прозрачности нет, надо сделать в шапке http://www.anabolix.ru/index.php
Глюк ие
Исправить глюк в ие http://profstroy-fk.ru/index.php?mact=Album,,default,1&albumid=3&returnid=74&page=74
побеждает наименьший бюджет.
ставки без стоимости будут отклонены
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