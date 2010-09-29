LexFRZ

Михаил Фурзиков LexFRZ

 
33 годаУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Фурзиков Михаил Александрович

Семейное положение: женат

Занимаемая должность:

Html developer.

Основные функции:

Верстка Web сайтов.

Дополнительные сведения:

Свободно владею персональным компьютером.

HTML
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Отзывы заказчиков
pitono
Артур 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сверстать шаблон
Сделано всё в оговоренные сроки, что было очень важно. Не задавал лишних вопросов. Сделано так, что не придраться. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Очень доволен.
Ответный отзыв
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Нужна верстка
Все отлично. Замечаний не было. Доходчиво объясняет непонятные моменты
Задачу поставил четко. Появляется в сети не так часто как хотелось бы. Хороший заказчик!
Ответный отзыв
pokrovv
Покров 
54 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$2
10 баллов
13 лет назад
Неправильно работает ссылка
Молодец!
Приятно было работать, вежливый заказчик! Приятен в общении! Спасибо.
Ответный отзыв
sm-mariya
Мария 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Консультация по html/css верстке одного элемента
Качественная работа, спасибо за помощь!
Очень доволен работой. Приятный и общительный человек.
Ответный отзыв
cryptoniko
Руслан 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Исправить отображение списка в IE7
Грамотный и профессиональный исполнитель — разобрался с проблемой, которую до этого долго не могли решить разработчики шаблона. Спасибо!
Очень хороший заказчик, доступно пояснил проблему. Очень доволен тем что работал с ним.
Ответный отзыв
HTML-верстка
22 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга