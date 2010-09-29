Михаил Фурзиков LexFRZLexFRZ
33 годаУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Фурзиков Михаил Александрович
Семейное положение: женат
Занимаемая должность:
Html developer.
Основные функции:
Верстка Web сайтов.
Дополнительные сведения:
Свободно владею персональным компьютером.
Портфолио
- Сайт обуви UGG354 просмотра
- Сверстать макет266 просмотров
- RoiBox288 просмотров
- Сверстать картинку в HTML/CSS293 просмотра
- Поправить готовый дизайн241 просмотр
- Поправить верстку (высота 100%)301 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Сделано всё в оговоренные сроки, что было очень важно. Не задавал лишних вопросов. Сделано так, что не придраться. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Очень доволен.
$60
10 баллов
13 лет назад
Все отлично. Замечаний не было. Доходчиво объясняет непонятные моменты
Ответный отзыв
Задачу поставил четко. Появляется в сети не так часто как хотелось бы. Хороший заказчик!
$2
10 баллов
13 лет назад
Молодец!
Ответный отзыв
Приятно было работать, вежливый заказчик! Приятен в общении! Спасибо.
$10
10 баллов
13 лет назад
Качественная работа, спасибо за помощь!
Ответный отзыв
Очень доволен работой. Приятный и общительный человек.
$2
10 баллов
13 лет назад
Грамотный и профессиональный исполнитель — разобрался с проблемой, которую до этого долго не могли решить разработчики шаблона. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, доступно пояснил проблему. Очень доволен тем что работал с ним.
HTML-верстка
22 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга