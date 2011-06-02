Неправильно работает ссылка

Нужна доработка копии сайта на Joomla. Даю архив с готовым на 80% сайта, вы доделываете: там остался плеер, новости и т.д. по мелочи. Оригинал – www.radiogora.fm/ Сделать нужно оперативно! За срочность доплачу! Пишем в личку. По ...
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Уважаемые фрилансеры! Помогите разобраться в чем подвох?
По указаной ссылке с сайта www.effectstyle.com (баннер):
Идет переход на эту станицу
http://www.effectstyle.com.ua/www.recon.com.ua
, а должен идти на сайт
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