Нужно доработать копию сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка88 просмотров
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Нужна доработка копии сайта на Joomla.

Даю архив с готовым на 80% сайта, вы доделываете: там остался плеер, новости и т.д. по мелочи.

Оригинал – www.radiogora.fm/

Сделать нужно оперативно!

За срочность доплачу!

Пишем в личку.

По факту смогу лишь оплатить. Разрабатывать будете всё равно на Вашем хостинге. Как оплачу - отдадите архив

срок - если за 3 дня сделаете, то 1300 (мелкие правки со стороны заказчика, если будут, не учитываем). Оплачу ЯД, WM или Альфой.

13 лет назад
RaboTnik77
Екатерина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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