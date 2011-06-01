Компонент или модуль для Joomla 1.5

Написать модуль партнерской программы под ключ. Есть сайт, на котором размещены рекламные блоки разных рекламодателей, которые платят за переходы на их сайты по реф.ссылке. Нужна партнерская программа со следующим функционалом: Партнер регистрируется на моем сайта и получает ...
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Всем привет, судя по функционалу компонент на пару тройку часов...
Нужен компонент для Joomla 1.59 версии.
Вобщем на сайте есть скрытый текст в статьях (в полной статье) поле в бд fulltext
этот скрытый текст невидет обычным посетителям
чтобы скрыть текст в статье я его обрамляю тегами
{teg} скрытый текст внутри {/teg} сами теги задаются в настройках компонента
когда посетитель сайта проходит стандартную регистрацию на сайте в этом компоненте
я его подтверждаю (т.е. появляется новый пользователь) он уже какбы зарегился но неактивен
я захожу в админку, в этом компоненте активирую его и после этого он видит скрытый текст на сайте
видит то что внутри тегов {teg} скрытый текст внутри {/teg}
теперь про настройки компонента.
Каждому новому пользователю в настройках компонента зачисляется
30 дней по истечению их учетная запись деактивируется и тогда я снова должен чтобы продлить на 30 дней
количество дней задается в конфиге компонента по умолчанию 30 и означает что каждый пользователь после того как я его подтверждаю получает 30 дней (он сможет видеть скрытый текст все эти 30 дней)
Теперь вот такое еще. посетитель сайта зашол на страницу в полную статью и ему выводит
Чтобы вы смогли увидеть скрытый текст вы должны зарегистрироваться на сайте
вобщем внутри компонета должен лежать текстовик txt расширения в нем я напишу это сообщение или другого характера
оно выводится только обычным посетителям сайта, после того как они зарегистрировались, а я их учетную запись подтвердил они больше не видят этого сообщения в течении 30 дней по прошествию 30 дней учетная запись блокируется и чел снова при попытке авторизации видит стандартное джумловское сообщение что ваша учетная запись не подтверждена админом.
Вот и все простой компонент.
в приложении интерфейс компонента глянте на него он внизу.
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