Компонент или модуль для Joomla 1.5

$30
Веб-программированиеЗакрытнет заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет, судя по функционалу компонент на пару тройку часов...

Нужен компонент для Joomla 1.59 версии.

Вобщем на сайте есть скрытый текст в статьях (в полной статье) поле в бд fulltext

этот скрытый текст невидет обычным посетителям

чтобы скрыть текст в статье я его обрамляю тегами

{teg} скрытый текст внутри {/teg} сами теги задаются в настройках компонента

когда посетитель сайта проходит стандартную регистрацию на сайте в этом компоненте

я его подтверждаю (т.е. появляется новый пользователь) он уже какбы зарегился но неактивен

я захожу в админку, в этом компоненте активирую его и после этого он видит скрытый текст на сайте

видит то что внутри тегов {teg} скрытый текст внутри {/teg}

теперь про настройки компонента.

Каждому новому пользователю в настройках компонента зачисляется

30 дней по истечению их учетная запись деактивируется и тогда я снова должен чтобы продлить на 30 дней

количество дней задается в конфиге компонента по умолчанию 30 и означает что каждый пользователь после того как я его подтверждаю получает 30 дней (он сможет видеть скрытый текст все эти 30 дней)

Теперь вот такое еще. посетитель сайта зашол на страницу в полную статью и ему выводит

Чтобы вы смогли увидеть скрытый текст вы должны зарегистрироваться на сайте

вобщем внутри компонета должен лежать текстовик txt расширения в нем я напишу это сообщение или другого характера

оно выводится только обычным посетителям сайта, после того как они зарегистрировались, а я их учетную запись подтвердил они больше не видят этого сообщения в течении 30 дней по прошествию 30 дней учетная запись блокируется и чел снова при попытке авторизации видит стандартное джумловское сообщение что ваша учетная запись не подтверждена админом.

Вот и все простой компонент.

в приложении интерфейс компонента глянте на него он внизу.

Joomla
13 лет назад
vovanokos
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать модуль партнерской программы

    Написать модуль партнерской программы под ключ. Есть сайт, на котором размещены рекламные блоки разных рекламодателей, которые платят за переходы на их сайты по реф.ссылке. Нужна партнерская программа со следующим функционалом: Партнер регистрируется на моем сайта и получает ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проблемы с гугл аппс

    Привязал домен у гугл аппс но возникла такая проблема http://easycaptures.com/fs/uploaded/452/8277027555.png кто сталкивался? ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ссылка на комментарий DLE 9.2

    Здравствуйте! Нужен хак(модуль), который будет выводить ссылку на комментарий в новости и при клике на эту ссылку открывать коммент на отдельной странице сайта, на странице с комментом должна быть также ссылка на новость для которой был ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прокрутка - Сортировка

    Здравствуйте. Задачи: 1.Есть JavaScript код отвечающий за прокрутку потока, работает в (Mozilla, Google, IE), не работает в Opera необходимо исправить. 2.Массив из БД(MySQL) выводится и передается в JavaScript для построения списка, необходимо произвести сортировку массива в Алфавитном порядке. P.S. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер товаров с TaoBao

    $200

    Нужен парсер всех товаров с таобао, для друпала 6 имеется модуль drupal.org/project/taobao - он парсит товары с таобао. Нужно настроить данный модуль на существующий сайт http://kztaobao.com

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформить в JSON

    Ув. фрилансеры есть задача. Суть: оформить массив данных в JSON. Наша форма: http://pastebin.com/raw.php?i=YCb3nXYF Данные для оформления: http://kitkasko.ruslead.ru/Scripts/scripts.js По индексу ищем марки соотвествующие модели. Например для 'BRILLANCE' (make['BRILLANCE'] = '307') это: models['307']['3986'] = 'M2 1,6'; models['307']['3987'] = 'M2 1,8'; В нашем формате ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash приложение с Google maps flash api

    $250

    Для проекта tripcatcher.ru необходимо доработать на основе готовой флешки карту. Сейчас она выглядит примерно так http://av-klement.livejournal.com/191887.html Первоочередная задача немного доработать внешний вид. Следующий этап - доработка функций (необходимо знание Google maps Flash api, т.к. сроки довольно сжатые). Заявки ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вертикальный поисковик

    Необходимо разработать вертикальный поисковик, который будет искать страницы на сторонних сайтах по заданным параметрам. Примеры реализации: kinobaza.tv – поиск фильмов по торрентам automobile.ru – поиск автомобилей по доскам объявлений Я ищу для старта одного – ведущего разработчика. С группой ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект на Yii

    $500

    Необходимо реализовать проект типа сайта знакомств на yii. Верстка + дизайн готовы. Интересуют в первую очередь пунктуальные люди. Работа поэтапно. Полное ТЗ вышлю по требованию. Спасибо.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад