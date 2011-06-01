Написать модуль партнерской программы под ключ.

Есть сайт, на котором размещены рекламные блоки разных рекламодателей, которые платят за переходы на их сайты по реф.ссылке.

Нужна партнерская программа со следующим функционалом:

Партнер регистрируется на моем сайта и получает свою реф.ссылку.

На моем сайте в личном кабинете прописывает свои реф.ссылки c сайтов рекламодателей.

Размещает рекламный блок (баннер, а лучше информер) моего сайта на своем сайте.

Пользователь, пришедший с сайта партнера по реф.ссылки моего сайта, переходит на сайт рекламодателя по реф.ссылке партнера.