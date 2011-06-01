Привязал домен у гугл аппс но возникла такая проблема http://easycaptures.com/fs/uploaded/452/8277027555.png кто сталкивался? ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать модуль партнерской программы под ключ.
Есть сайт, на котором размещены рекламные блоки разных рекламодателей, которые платят за переходы на их сайты по реф.ссылке.
Нужна партнерская программа со следующим функционалом:
Партнер регистрируется на моем сайта и получает свою реф.ссылку.
На моем сайте в личном кабинете прописывает свои реф.ссылки c сайтов рекламодателей.
Размещает рекламный блок (баннер, а лучше информер) моего сайта на своем сайте.
Пользователь, пришедший с сайта партнера по реф.ссылки моего сайта, переходит на сайт рекламодателя по реф.ссылке партнера.
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