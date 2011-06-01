Проблемы с гугл аппс

Нужно создать копию flash-меню Указывайте пожалуйста сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привязал домен у гугл аппс
но возникла такая проблема
http://easycaptures.com/fs/uploaded/452/8277027555.png
кто сталкивался?
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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