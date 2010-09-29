Консультация по html/css верстке одного элемента

Срочно,, так как сроки сильно поджимают надо сделать качественную верстку под wordpress. Прошу в личку не писать, и оставлять icq для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Необходима Ваша консультация по исправлению одного элемента верстки.
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