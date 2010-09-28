Поправить верстку для ie 7.0

$5
HTML-версткаЗавершен6 заявок194 просмотра
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Поправить верстку для ie 7.0 для сайта http://watchsite.ru/

В ie 7.0 верх блоков смотрится криво.

Шаблоны блоков тут http://watchsite.ru/boxes.rar

В других браузерах кривизна блоков не возникает, в более ранних версиях ie не тестировалось.

13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
-Light-
35 летДоминиканская Республика
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Исправил ошибку быстро и грамотно!
Стояла небольшая задача: оплатил сразу же по факту выполнения! Рекомендую к сотрудничеству!
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