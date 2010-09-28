Верстка несложного сайта по заданному дизайну +

HTML-версткаЗакрыт4 заявки226 просмотров
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Верстка несложного сайта+натяжка на движок. Движок самописный на php. Сам скрипт не высылаю, только файлы со стилями. Работа срочная. Все должно быть выполнено одним человеком. Заявки "сделаю только верстку" не принимаются. Оплата поэтапная. Предоплаты 50% не будет. Только мелкими платежами по мере выполнения работы.

13 лет назад
Alexlevin064
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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