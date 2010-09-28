Верстка несложного сайта по заданному дизайну +

Нужно красиво оформить блок ссылок sape для СДЛ. Возможно, у вас есть наработки, буду рад. Нужно будет написать подробную инструкцию, как все это дело добавить на сайт (для новичков :)) Буду ждать ваших заявок, актуально прямо сейчас и ...