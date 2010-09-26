Поработать над блогом

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HTML-версткаЗакрыт5 заявок219 просмотров
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Добрый день!

Необходимо подправить навигацию и шаблон вот этого блога под все веб броузеры. Сейчас коректно только в ИЕ в остальных коряво

stock-maks.net

13 лет назад
GreenZ
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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