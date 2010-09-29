Нужно сверстать и натянуть макет на ДЛЕ и ВП

Есть несколько макетов, особой сложностью они не отличаются, нужно сверстать их и натянуть на ДЛЕ и ВП. Некоторые на ДЛЕ, некоторые на ВП.

Работа планируется на постоянной основе. В неделю по 4-5 заказов гарантирую.

На каждый проект бюджет 20-50$.