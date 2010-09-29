Нужно сверстать и натянуть макет на ДЛЕ и ВП

HTML-версткаЗавершен10 заявок214 просмотров
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Есть несколько макетов, особой сложностью они не отличаются, нужно сверстать их и натянуть на ДЛЕ и ВП. Некоторые на ДЛЕ, некоторые на ВП.

Работа планируется на постоянной основе. В неделю по 4-5 заказов гарантирую.

На каждый проект бюджет 20-50$.

13 лет назад
MadeinM
Любовь 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
operatino
32 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$75
2 дня
Сотрудничал с Робертом по нескольким работникам, впечатления только положительные, человек знает свое дело на 5+, сотрудничает и дальше с данным человеком. Рекомендую как высокого профессионала своего дела.
Надёжный заказчик, приятно работать работать с такими людьми. Проверку проводил чётко, и оплату производил не замедлительно.
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