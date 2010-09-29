Нужно сверстать и натянуть макет на ДЛЕ и ВП

Есть готовый сайт. Уже на стадии вывода в топ-10. По некоторым запросам в топе. Нужно решить проблемы внутренне и доработать кое что. 1. Не отображается coming soon фотография. Решить проблему. 2. Пропорции при добавлении фото нужно немного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько макетов, особой сложностью они не отличаются, нужно сверстать их и натянуть на ДЛЕ и ВП. Некоторые на ДЛЕ, некоторые на ВП.
Работа планируется на постоянной основе. В неделю по 4-5 заказов гарантирую.
На каждый проект бюджет 20-50$.
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