Верстка форума на Vbulletin

Ищу верстальщика, хорошо знакомого с XSLT. Задача ставится следующим образом: есть HTML-шаблон с подробным описанием, что и как должно быть сверстано, и есть образец XML-файла. Необходимо получить XSLT-шаблон. В комментариях жду сроки и среднюю стоимость верстки одной ...