Верстка под Drupal+Ubercart+настройка магазина

Здравствуйте!

Нужно сверстать макет, прикрутить к связке Drupal + Ubercart:

есть готовая сборка этой связки, нужно только настроить под задачи... ну и конечно прикрутить дизайн.

Верстка: это 5+ страниц (главная, разделы, товар, информация, корзина, ...)

в целом их можно назвать (в рамках самого дизайна!) типовыми.

Верстка должна соответствовать стандартам w3c, быть валидной, корректно отображаться в популярных браузерах... и все как положено :)

Требования к исполнителю: отличное знание CMS Drupal, Ubercart, их взаимодействия!

Детали при личной переписке с потенциальным исполнителем.