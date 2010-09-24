Настройка и доработка (верстка) Social Engine

Уважаемые верстальщики, программисты и другие не менее чудесные люди. Необходимо сверстать шаблон социалки для Bitrix и настроить ее. Требование HTML5 + CSS3 + валидность + кроссбраузерность (IE6 за браузер не считаем). Дизайн очень простой, как видите из макета, ...