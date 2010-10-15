Переверстать сайт на DLE

Необходимо сверстать несколько макетов HTML+CSS, кроссбраузерно. Задание вышлю после знакомства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется полностью переверстать существующий сайт и наладить кроссбраузерность для:
-опера
-мозилла
-хром
-последний ИЕ
сайт ilsanny.ru
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