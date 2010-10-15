Переверстать сайт на DLE

HTML-версткаЗавершен3 заявки157 просмотров
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Требуется полностью переверстать существующий сайт и наладить кроссбраузерность для:

-опера

-мозилла

-хром

-последний ИЕ

сайт ilsanny.ru

13 лет назад
Light_Dream
Анна 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
5 дней
Выполнил все требования, даже которые казались невыполнимыми) Хорошая и качественная верстка.
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