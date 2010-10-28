Переверстать интернет-магазин на основе oscommerce

Очень порядочный и вежливый заказчик! Анна организовала поддержку на всем протяжении реализации проекта, четко указывала на ошибки и с пониманием относилась к трудностям возникшим при устранением таковых. Обеспечила всем необходимым для работы и по завершению вовремя произвела оплату(это я еще про денежный бонус не говорил)))! Рад был сотрудничеству!