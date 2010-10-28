Переверстать интернет-магазин на основе oscommerce

$100
HTML-версткаЗавершен3 заявки158 просмотров
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Есть интернет-магазин на основе oscommerce.

Необходимо:

переверстать все страницы в дивовую валидную кроссбраузерную верстку

13 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$50
3 дня
Дмитрий отлично выполнил работу. Разобрался в старой верстке, все переверстал согласно требованиям даже без наличия оригинальных макетов. Быстро реагировал на комментарии и всегда был на связи. Рекомендую!
Очень порядочный и вежливый заказчик! Анна организовала поддержку на всем протяжении реализации проекта, четко указывала на ошибки и с пониманием относилась к трудностям возникшим при устранением таковых. Обеспечила всем необходимым для работы и по завершению вовремя произвела оплату(это я еще про денежный бонус не говорил)))! Рад был сотрудничеству!
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