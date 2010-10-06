Верстка и интеграция в cms

HTML-версткаЗавершен10 заявок273 просмотра
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Приветствую.

Нужно сверстать и посадить на drupal (другие движки обговариваются).

Валидность, кроссбраузерность.

Пишите стоимость и сроки.

13 лет назад
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
-hybrid-
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
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