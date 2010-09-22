Требуется верстка и установка сайта

Добрый, есть PSD шаблон сайта. Нужно сверстать и натянуть на движок. Движок можете предлагать любой, главное простота в добавлении новых стр. Какие требования : фотогалерея, из главного меню(типа Мебель для дома и тд) вниз выпадающий список под категорий(просто та в добавлении новых и их наполнения)

Гланая

http://s46.radikal.ru/i113/1009/ce/c6fd3c812aee.jpg

Внутр:

http://s46.radikal.ru/i114/1009/17/6bbe87c28595.jpg