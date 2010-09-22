Требуется сверстать макет и повесить на опенкарт

Задание: Сверстать прикрепленный шаблон (за несколько и более часов) 1 страничка. Доп. требования: Валидность / Совместимость с IE8 (не ниже!, совместимость с архаикой не нужна) и веб.кит. Верстать все на классах (без id). Вставить средствами CSS3 (fontsquirrel.com в помощь) ...