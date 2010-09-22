Внести ряд небольших правок в шаблон Shop Script

HTML-версткаЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Необходимо оперативно сделать ряд правок в шаблоне Shop Script.

Все правки небольшие (html+css)

Образец шаблона http://magazin-next.hc.by/

Список правок:

1) подправить В IE http://magazin-next.hc.by/category/noutbuki/ (не отображает фото и в целом немного летит верстка)

2) если через поиск отображает товар, то не отображает ссылку на категорию. Нужно подправить

3) на странице товара сделать фото в один столбик.

4) увеличить шрифт описания товара (только полного описания) до 14 px

5) сделать стиль оформления ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА один в один как на

http://onno.ru/ru/witem/17282/

- шрифт 12px

- в ва столбика (растяжка на 100% (50 на 50))

- название выделить bold

- убрать запятую в конце каждого пункта

- "Технические характеристики товара: " увеличить до 25px

6) добавить в прайсе колонку краткого описания.

13 лет назад
forsagebiz
Forsage Business 
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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