Верстка + установка HostCMS для интернет-магазина

Нужна консультация. Точнее необходимо найти ошибку, вероятно, в верстке, сайта http://translation4u.ru/ Суть ошибки: при отображении сайта в браузере ИЕ8 + операционная система Виста или Виндоуз 7 появляются черные пятна и кляксы, изображения плывут и т.д. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задачи:
- подготовить html-макеты для интеграции с HostCMS.
- установить и настроить HostCMS.
Подробнее в прикрепленном ТЗ.
Лицензия HostCMS имеется. Редакция "Бизнес".
Установка платежных систем ЯД, ВМ и других онлайн форм оплаты планируется позднее, т.е. в данный момент не требуется.
Если Вы отличный программист, но версткой по каким-либо причинам заниматься не желаете или передавать своему верстаку, возможно разделение. Обязательно укажите в ответе.
Опыт работы с HostCMS и наличие работающих ИМ в портфолио обязательно.
Крайне желательно хорошее знание XML, т.к. будут дополнительно оплачиваемые задания.
При удачном сотрудничестве вероятно заключение договора на поддержку.
Сроки: 7-14 дней по согласованию.
Оплата по ВМ, ЯД или банковским переводом. Предоплата возможна.
Сдача по частям: сначала верстка, затем программирование.
Пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ перед ответом.
upd. Исполнитель выбран. Всем спасибо.
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