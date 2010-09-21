Верстка + установка HostCMS для интернет-магазина

$700
HTML-версткаЗакрыт5 заявок164 просмотра
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Суть задачи:

- подготовить html-макеты для интеграции с HostCMS.

- установить и настроить HostCMS.

Подробнее в прикрепленном ТЗ.

Лицензия HostCMS имеется. Редакция "Бизнес".

Установка платежных систем ЯД, ВМ и других онлайн форм оплаты планируется позднее, т.е. в данный момент не требуется.

Если Вы отличный программист, но версткой по каким-либо причинам заниматься не желаете или передавать своему верстаку, возможно разделение. Обязательно укажите в ответе.

Опыт работы с HostCMS и наличие работающих ИМ в портфолио обязательно.

Крайне желательно хорошее знание XML, т.к. будут дополнительно оплачиваемые задания.

При удачном сотрудничестве вероятно заключение договора на поддержку.

Сроки: 7-14 дней по согласованию.

Оплата по ВМ, ЯД или банковским переводом. Предоплата возможна.

Сдача по частям: сначала верстка, затем программирование.

Пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ перед ответом.

upd. Исполнитель выбран. Всем спасибо.

13 лет назад
poange
Андрей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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