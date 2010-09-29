Обнаружить ошибку в верстке

$10
HTML-версткаЗавершен5 заявок317 просмотров
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Нужна консультация. Точнее необходимо найти ошибку, вероятно, в верстке, сайта http://translation4u.ru/ Суть ошибки: при отображении сайта в браузере ИЕ8 + операционная система Виста или Виндоуз 7 появляются черные пятна и кляксы, изображения плывут и т.д. Эмуляция страниц под ИЕ7 не помогла. Стандартные проверки программистов и верстальщиков также результата не дали.

Ошибку будут исправлять наши специалисты, Вам требуется лишь указать ее. Оплата сразу же после устранения проблемы. По запросу будут предоставлены нужные данные ВНИМАНИЕ РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, ЗАЯВКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЖДУ ЗАЯВКИ ОТ РЕШИВШЕГО ПРОБЛЕМУ ЧЕЛОВЕКА, ТОГДА ТЕНДЕР БУДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЫТ.

13 лет назад
translation4u
Захар 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
goodwimaster
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Проблема у нас была, как выяснилось, не очень серьезная, но решение не находилось довольно долго, хотя искали его многие. Евгений же сразу указал, в чем дело, проблема была устранена.
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