Обнаружить ошибку в верстке

Добрый день, Нужно сверстать блоками одностраничный HTML сайт на основе PSD и внедрить в нее самый простой модуль голосования. Модуль должен учитывать IP адрес проголосовавшего, во избежание накрутки. Все файлы есть. Ниже макет страницы и комментарии ...
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Нужна консультация. Точнее необходимо найти ошибку, вероятно, в верстке, сайта http://translation4u.ru/ Суть ошибки: при отображении сайта в браузере ИЕ8 + операционная система Виста или Виндоуз 7 появляются черные пятна и кляксы, изображения плывут и т.д. Эмуляция страниц под ИЕ7 не помогла. Стандартные проверки программистов и верстальщиков также результата не дали.
Ошибку будут исправлять наши специалисты, Вам требуется лишь указать ее. Оплата сразу же после устранения проблемы. По запросу будут предоставлены нужные данные ВНИМАНИЕ РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, ЗАЯВКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЖДУ ЗАЯВКИ ОТ РЕШИВШЕГО ПРОБЛЕМУ ЧЕЛОВЕКА, ТОГДА ТЕНДЕР БУДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЫТ.
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