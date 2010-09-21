Верстка небольшого сайта

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок148 просмотров
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Требуется сделать верстку для сайта посуды. Несколько страниц.

Исходники в PSD.

Нужна кроссбраузерная, валидная, правильная верстка.

13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
semy
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 дней назад
13 лет назад
$30
2 дня
Александра - просто супер исполнитель! Все сделала в самые короткие сроки, по отличной цене. После верстки попросили сделать несколько небольших добавлений, сделано на лету. Верстка валидная, кроссбраузерная. Никаких лишних разглагольствований, отдал макеты, получил страницы. Сразу видно, что человек профессионал. Будем еще заказывать у нее верстку. Всем советую этого исполнителя!
Отлично поработали! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством я довольна. Рекомендую всем как ответственного и надежного заказчика.
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