Верстка небольшого сайта

Александра - просто супер исполнитель! Все сделала в самые короткие сроки, по отличной цене. После верстки попросили сделать несколько небольших добавлений, сделано на лету. Верстка валидная, кроссбраузерная. Никаких лишних разглагольствований, отдал макеты, получил страницы. Сразу видно, что человек профессионал. Будем еще заказывать у нее верстку. Всем советую этого исполнителя!