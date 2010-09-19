Резка PSD окон, встравиваемых в произвольный сайт

Требуется PSD -> HTML вёрстка для плавающих блоков (в виде окон поверх страницы), которые можно встроить в произвольный сайт.

В приложенном файле ТЗ. Там же описана технология избежания конфликтов с произвольным сайтом и примерный объём работы.

Перед окончательным согласованием цены, разумеется, покажу сам макет и полное ТЗ.

В заявках давайте ссылку на ваши портфолио с HTML (а не скриншотами). Нет примеров вашего HTML - не может быть и диалога.