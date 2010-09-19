Резка PSD окон, встравиваемых в произвольный сайт

Нужно сверстать, собрать шаблон для друпала 6, нужно заверстать только стандартные модули, а именно : комменты, меню, блок авторизации... стучите сразу в аську 571-746-555 !!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PSD -> HTML вёрстка для плавающих блоков (в виде окон поверх страницы), которые можно встроить в произвольный сайт.
В приложенном файле ТЗ. Там же описана технология избежания конфликтов с произвольным сайтом и примерный объём работы.
Перед окончательным согласованием цены, разумеется, покажу сам макет и полное ТЗ.
В заявках давайте ссылку на ваши портфолио с HTML (а не скриншотами). Нет примеров вашего HTML - не может быть и диалога.
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