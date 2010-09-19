Сделать верстку резиновой

Добрый день!

Есть готовая верстка сайта, сделанная фиксированным размером под 1024. Нужно в шапке сделать репит-х и зарезинить контентную часть.

Работы действительно мало, сайт элементарный, поэтому хотелось бы увидеть низкую стоимость и срок в 20-40 минут!