Нужен человек, который бы периодически вносил изменения / нововведения в сайт.

На первом этапе, работа не сложная: заменить, подвигать текст; вставить иконки, картинки, тексты.

!В приложении перечень изменений/нововведений на первое время.

Сайт на WordPress

Url в приложении

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От вас жду:

1) Стоимость за оказанные услуги (все в приложении)

2) или Стоимость часа работы + Сколько часов потребуется

3) Опыт работы с ВордПресс

+ Наличие портфолио, обязательно.

Если что-то не понятно, пожалуйста уточните.

Владислав.