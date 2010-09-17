Адаптация 5 дизайнов для SSF Lego

Приветствую

нужно адаптировать 5 фришных дизайн тем из opencart для SSF Lego editions v.25

дизайны которые необходимо адаптировать - предоставлю

Дело в том, что система темлейтов у SSF Lego editions v.25 взята от opencart, что подтверждает автор.

Собственно текущие фришные дизайны которые идут в комплекте с SSF Lego editions v.25 взяты у opencart

Если взять дизайн из каталога http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension&path=1&filter_license=0&sort=e.date_added&order=DESC

и активировать у SSF Lego editions v.25 то он активируется, но иногда "плывет", немного верста разваливается.

так что работа заключается в том, что нужно подкрутить стили, подправить немного графику. Вобщем чтобы дизайн нормально работал на SSF Lego editions v.25