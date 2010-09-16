Вёрстка дизайна под сайт на PHP (Smarty)

6 страниц. Про кроссбраузерность (в том числе и ИЕ6), валидность по мере возможности и т.д. расписывать не буду, все должно быть на уровне. Никаких JS библиотек использовать не придется. Только HTML+CSS. Срок и цена с вас. Оплата - WMZ, ...