Вёрстка дизайна под сайт на PHP (Smarty)

HTML-версткаЗакрыт7 заявок244 просмотра
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Дано:

1. Есть простой движок на Smarty

2. Дизайн главной страницы

Нужно:

1. Сверстать дизайн главной страницы

2. Настроить CSS стили для других внутренних страниц (форма контактов, каталог, форма оплаты)

3. Интегрировать в движок.

Дополнительные данные:

Шаблон сделанный под смарти, и имеющий

переменные:

1. меню

2. список продуктов

3. логотип (обязательно верстается текстом)

4. копирайт

Строится из 1 главного файла - и подшаблонов (список продуктов).

CSS может быть подделало для страниц:

1. Форма контактов

2. Форма оплаты

PHPСайт на PHP
13 лет назад
Moisha
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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