Верстка + программирование для для Aios

Есть сайт test.lli-study.ru, нужно сделать чтоб вёрстка была кроссбраузерная. Старый верстальщик неожиданно пропал, а проект срочный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать шаблон под дле 9 из psd
Также нужно сделать дополнительный плагин.
Слево в шаблоне есть –ближайшие трансляции. Они должны добовлятся в отдельной понели в админки. У админа будут поля
1Выбор вида спорта. Где ему на выбор предлагается теннис футбол хоккй и други.От этого будет зависеть картинка перед трансляцией
2 название матча. Админ вводит тект
3 ссылка на новость. Админ вводит ссылку
4 Время начало. От этого параметра будет зависеть как высоко трансляция будет стоять. Трансляция до которой осталось меньше всего стоит самой высокой. После достижения по внутренним чисам дле времени стоящей в трансляции она должна удоляться из базы
И по 2 плагину
1 добавить функцию удаления трансляции из адмики.
2Там где идет к к какой новости трансляция стоит порядковый номер новости. А нужно чтобы была ссылка на новость
Нужно все это сделать на дле 9.
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