Верстка + программирование для для Aios

Нужно сверстать шаблон под дле 9 из psd

Также нужно сделать дополнительный плагин.

Слево в шаблоне есть –ближайшие трансляции. Они должны добовлятся в отдельной понели в админки. У админа будут поля

1Выбор вида спорта. Где ему на выбор предлагается теннис футбол хоккй и други.От этого будет зависеть картинка перед трансляцией

2 название матча. Админ вводит тект

3 ссылка на новость. Админ вводит ссылку

4 Время начало. От этого параметра будет зависеть как высоко трансляция будет стоять. Трансляция до которой осталось меньше всего стоит самой высокой. После достижения по внутренним чисам дле времени стоящей в трансляции она должна удоляться из базы

И по 2 плагину

1 добавить функцию удаления трансляции из адмики.

2Там где идет к к какой новости трансляция стоит порядковый номер новости. А нужно чтобы была ссылка на новость

Нужно все это сделать на дле 9.