1. Есть уже сверстанный сайт, нужно с 0 доверстать страницу.

Все подробности будут высланы по почте подходящему кандидату.

2. Нужно исправить верстку в сайте: co1461.completo.ru

– В IE 7/8 текст на фоне здания школы снизу страницы становится полупрозрачным. Если же там расположена таблица, то здание школы просвечивает сквозь нее.

- в таблицах раздела "Наши учителя" в различных браузерах весь текст подчеркивается. Аналогично ФИО в этой же таблице выводятся то синим цветом, то черным (а должны синим).

- Таблица с учителями в классах (например подраздел 5А) имеет желтый фон ячеек, а не белый.

Стоимость готовы обсуждать, все зависит от уровня кандидата и потраченного времени на реализацию.

С нас вовремя произведенная оплата, положительный отзыв, частые заказы.