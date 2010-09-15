Верстка

HTML-версткаЗакрыт5 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Есть уже сверстанный сайт, нужно с 0 доверстать страницу.

Все подробности будут высланы по почте подходящему кандидату.

2. Нужно исправить верстку в сайте: co1461.completo.ru

– В IE 7/8 текст на фоне здания школы снизу страницы становится полупрозрачным. Если же там расположена таблица, то здание школы просвечивает сквозь нее.

- в таблицах раздела "Наши учителя" в различных браузерах весь текст подчеркивается. Аналогично ФИО в этой же таблице выводятся то синим цветом, то черным (а должны синим).

- Таблица с учителями в классах (например подраздел 5А) имеет желтый фон ячеек, а не белый.

Стоимость готовы обсуждать, все зависит от уровня кандидата и потраченного времени на реализацию.

С нас вовремя произведенная оплата, положительный отзыв, частые заказы.

13 лет назад
Tat1ana
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать тему под Drupal 6 по эскизу

    $50

    Сверстать по готовым дизайн макетам тему для drupal 6. Просьба обращаться людей с опытом создания тем для drupal. Дизайн макет будет предоставлен по заявке, срок 4 дня.

    Drupal
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать сайт

    По предоставленному не сложному дизайну выполнить верстку. От вас xhtml + css. Цена, срок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оптимизировать css под IE 6 7 8. drupal

    $10

    Добрый день. есть проблема в шапке справа не отображается корректно надпись Телефон отдела кадров в IE. + картинка заходит за экран и края не ровно отображаются. На всех остальных браузерах все корректно.

    CSSDrupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка макета

    $250

    Необходимо сверстать интерфейс для основной линейки браузеров. Превью: http://dl.dropbox.com/u/3841253/avtpl.png Потребуется унификция элементов с использованием jquery и/или jquery ui. Срок - 2 дня. В случае успешного выполнения задачи гарантирую постоянный поток заказов. Без опыта, без портфолио c действующими проектами отвечать на ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шаблон для Joomla 1.5

    Нужно сделать шаблон для джумлы. Есть дизайн (в аттачменте). При необходимости могу предоставить psd. Шаблон фиксированной ширины - 1000px

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доверстать (вставить лого) шаблоны ряда сайтов

    Для ряда сайтов (всего около 8 штук, CMS разные: DLE, WP, самописные, без CMS) требуется внести изменения в основной шаблон. Доступы к админкам (или FTP) предоставлю. Примерный вид изменений (надо сказать, что они совсем небольшие) можно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта.

    Требуется сделать валидную верстку на div, джава скрипты на базе jQuery. Страницы сайта в приложении, Сообщите сроки и бюджет.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка форума + верстка

    $500

    Требования: - XHTML 1.0 +, CSS, jQuery - Вёрстка блочная (div) + где это необходимо табличная (table) или смешанная - Ширина фиксированная - SE-оптимизация - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад