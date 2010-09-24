Верстка сайта.

HTML-версткаЗавершен15 заявок376 просмотров
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Требуется сделать валидную верстку на div, джава скрипты на базе jQuery. Страницы сайта в приложении, Сообщите сроки и бюджет.

Верстка сайта
13 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
blajnoy
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$90
2 дня
Алексей быстро и без нареканий сверстал наш сайт, таких фрилансеров бы побольше!-)
Продуктивное сотрудничество. С такими заказчиками, приятно работать. Адекватное, содержательное ТЗ. Лояльное отношение к работе. Достойная и своевременная оплата.
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