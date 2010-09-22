Разработка форума + верстка

$500
HTML-версткаЗавершен8 заявок234 просмотра
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Требования:

- XHTML 1.0 +, CSS, jQuery

- Вёрстка блочная (div) + где это необходимо табличная (table) или смешанная

- Ширина фиксированная

- SE-оптимизация

- Соблюдение стандартов W3C

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome

- Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код

- Cоблюдение сроков

сроки:7-8 дней

13 лет назад
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$560
7 дней
Спасибо тебе Александр за проделанную работу! Еще раз убедился в твоем профессионализме и очень скрупулезной проработке всех деталей! Удачи!
Спасибо за интересный проект. Чёткое ТЗ, адекватность сроков и постоянный контакт для решения спорных вопросов. Приятно работать с профессионалами. Всем рекомендую!