Разработка форума + верстка

Есть интернет-магазин с мелкими косяками http://jablonexshop.ru/ надо поправить верстку в одном месте и убрать мелкие недочеты (о которых я скажу) реально - работы на день, если умеешь и знаешь. Очень хочется человека из Москвы, чтоб я с ним ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- XHTML 1.0 +, CSS, jQuery
- Вёрстка блочная (div) + где это необходимо табличная (table) или смешанная
- Ширина фиксированная
- SE-оптимизация
- Соблюдение стандартов W3C
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome
- Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код
- Cоблюдение сроков
сроки:7-8 дней
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